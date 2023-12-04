Количество посетителей Эрмитажа возвращается к допандемийному уровню

По словам директора музея Михаила Пиотровского, примерно 60% гостей моложе 30 лет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 декабря. /ТАСС/. Количество посетителей Государственного Эрмитажа постепенно возвращается к допандемийному уровню, но еще не достигло его. Об этом сообщил генеральный директор музея Михаил Пиотровский во время интернет-встречи "ВКонтакте" в рамках ежегодных Дней Эрмитажа.

"Сейчас посетителей много - не совсем то, что было до пандемии, но почти близко к этому", - сказал Пиотровский. При этом он не уточнил нынешнее количество посетителей. По его словам, стало больше индивидуальных посетителей, в музей приходит много молодых людей, семей с детьми. По его словам, примерно 60% гостей Эрмитажа моложе 30 лет.

До 2020 года Эрмитаж принимал порядка 5 млн человек в год, в 2020 году в связи с ограничениями из-за ковида количество посетителей музея составило только 836 тыс. человек. По итогам 2021 года оно увеличилось до 1,5 млн человек, а в 2022 году эрмитажный комплекс посетили около 2,6 млн человек.

Пиотровский отметил, что в среднем Эрмитаж может принять около 20 тыс. человек в день. Дирекция музея рассматривает как предел посещаемости Зимнего дворца 5 млн человек в год, но есть другие эрмитажные здания, в том числе комплекс в Старой Деревне, которые также готовы знакомить посетителей с коллекцией.

Эрмитаж располагается в 10 зданиях, включая главный музейный комплекс из шести зданий на Дворцовой набережной, Восточное крыло Главного штаба на Дворцовой площади, Дворец Меншикова, Музей Императорского фарфорового завода и реставрационно-хранительский центр "Старая Деревня". Выставочные площади Эрмитажа занимают 100 тыс. кв. м - за последние 25 лет они увеличились в три раза.