На фестивале киногероев на Урале пройдут встречи с писателями и художниками

Также в кинотеатрах города пройдет несколько открытых показов фильмов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 декабря. /ТАСС/. Мотивационные встречи с представителями креативной индустрии, общественниками - российским разведчиком и профессором МГИМО Андреем Безруковым, советником главы ДНР Яном Гагиным, народным художником России, главным художником Главного храма Вооруженных сил РФ Василием Нестеренко, путешественником Виталием Сундаковым, писателем Олегом Роем и другими - пройдут в рамках всероссийской премии-фестиваля "Герои большой страны" в Екатеринбурге с 4 до 8 декабря. Об этом сообщили ТАСС организаторы.

"Мы приготовили насыщенную программу. На несколько дней Екатеринбург станет площадкой для обсуждения влияния киноконтента на общество и государство, киносюжетов и "жизненных сценариев", образа "современного героя" в фильмах и сериалах. Представители креативной индустрии (продюсеры, режиссеры, актеры, художники, журналисты) в формате круглых столов, показов и пленарных сессий встретятся со зрителями, политологами, общественниками", - приводит пресс-служба фестиваля слова продюсера премии Татьяны Третьяковой.

Также в кинотеатрах города пройдет несколько открытых показов фильмов - участников премии-фестиваля, и после просмотра зрители смогут обсудить кинопроекты с их создателями. Кроме того, в планах молодежные и общественные круглые столы с участием экспертов - гендиректора Фонда поддержки военно-патриотического кино Максима Ксензова, кинодраматурга Дениса Родимина, актрисы Алены Чеховой, продюсеров Георгия Малкова, Андрея Богатырева и других.

Ранее сообщалось, что более 40 кинокартин вошли в шорт-лист премии-фестиваля "Герои большой страны", в их числе "Чебурашка", "Вызов", "Нюрнберг", "За Палыча", "Фиксики", "Баба Яга спасает мир" и другие фильмы. Церемония награждения победителей состоится 8 декабря.

Впервые фестиваль прошел в 2021 году, его целью является поддержка производства и распространения игровых фильмов и сериалов, документальных и интернет-проектов, раскрывающих тему героизма. Премия проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Федерального агентства по делам национальностей, Национального благотворительного фонда, Фонда поддержки военно-патриотического кино, Уральского института управления Академии президента, Уральского федерального университета.