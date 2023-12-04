4 декабря, 15:24

Съезд Союза театральных деятелей поддержал избрание Гергиева сопредседателем союза

Изменить устав организации, заменив должность первого заместителя на сопредседателя, предложил новый председатель СТД Владимир Машков

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Съезд Союза театральных деятелей (СТД) РФ проголосовал за назначение гендиректора Большого театра, художественного руководителя Мариинского театра Валерия Гергиева сопредседателем организации, передает корреспондент ТАСС с внеочередного съезда организации.

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Изменить устав организации, заменив должность первого заместителя на сопредседателя, предложил новый председатель СТД Владимир Машков.

"Я предлагаю внести изменения в устав, заменить должность первого заместителя на должность сопредседателя", - сказал Машков.

Съезд поддержал предложения Машкова. "Решение принято. Валерий Абисалович - сопредседатель Союза театральных деятелей", - отметил Геннадий Смирнов, который вел съезд.

Также съезд проголосовал за новый состав участников секретариата СТД, в число которых вошли, в частности, ректор ГИТИСа Григорий Заславский, художественный руководитель Московского губернского театра Сергей Безруков, директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок и другие.

Председателем ранее съезд утвердил Машкова. Александр Калягин, который руководил СТД почти 30 лет, покинул свой пост. 

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