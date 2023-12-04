Гастроли Игоря Бутмана с аншлагами проходят в Индии

Коллектива исполняет авторские произведения музыканта, джазовые сочинения и российские пьесы в аранжировке

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 декабря. /ТАСС/. Народный артист России саксофонист и джазмен Игорь Бутман в составе квинтета с большим успехом выступает в Индии. Как сообщил в беседе с ТАСС сам Бутман, "коллектив всегда слушают с интересом, реакция прекрасная".

"У нас разнообразная программа: известные во всем мире и наши отечественные мелодии, импровизации из индийских фильмов, которые были популярны в советское время, классика. В нашем ансамбле играют настоящие мастера джазовой импровизации", - сказал Бутман.

В состав квинтета также входят пианист и вокалист Олег Аккуратов, гитарист Евгений Побожий, барабанщик Эдуард Зизак и контрабасист Николай Затолочный. В исполнении коллектива в Индии звучат авторские произведения Бутмана, джазовые сочинения и российские пьесы в аранжировке.

"Мы в Индии не первый раз. Уже знаем, что местная публика любит и как воспринимает. Здешним людям близка хорошая музыка, которая сыграна блестящими музыкантами. Мы все восхищаемся звуками, которые вызывают эмоции. Если человек играет хорошо, есть фантазия, разнообразие, эмоции, лирика, экспрессия, все это создает эффект, которого пытаются добиться все артисты", - отметил музыкант.

"Когда мы впервые приехали выступать в Индию, это был фестиваль с участием пяти американских ансамблей, и один был наш. После всех концертов через какое-то время повторное приглашение получали только мы. Никаких наших американских коллег уже не было. Получается, наша музыка полностью покорила индийскую публику и все-таки затмила американских коллег", - рассказал Бутман.

В Нью-Дели состоялись уже два выступления музыкантов, предстоит еще один. Гастроли завершатся в Мумбаи 6 декабря. Бутман и его коллектив уже выступали в южноазиатской республике, в том числе в 2015, 2016 и 2018 году.