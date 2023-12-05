В Москве назовут победителей литературной премии "Большая книга"

Финалистами этого года стали 15 произведений современных российских писателей

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Имена трех лучших писателей 2023 года назовут на торжественной церемонии вручения Национальной литературной премии "Большая книга" в Доме Пашкова в Москве. В числе претендентов на победу романы Евгения Водолазкина, Алексея Сальникова, Василия Авченко, Эдуарда Веркина.

Финалистами "Большой книги" этого года стали 15 произведений современных российских писателей. В шорт-лист премии вошли романы "Красное небо. Невыдуманные истории о земле, огне и человеке летающем" Василия Авченко, "Дар речи" Юрия Буйды, "Роза" Оксаны Васякина, дилогия "Снарк снарк" Эдуарда Веркина, "Создатель. Жизнь и приключения Антона Носика, отца Рунета, трикстера, блогера и первопроходца, с описанием трех эпох интернета в России" Михаила Визеля. Также в финал "Большой книги" вошли "Чагин" Евгения Водолазкина, "Комитет охраны мостов" Дмитрия Захарова, "ОТМА. Спасение Романовых" Алексея Колмогорова, "Волшебный хор" Евгения Кремчукова, "Шолохов. Незаконный" Захара Прилепина, "Оккульттрегер" Алексея Сальникова, "Выше ноги от земли" Михаила Турбина, "Валсарб" Хелены Побяржиной и "Салюты на той стороне" Александры Шалашовой. Единственной рукописью, представленной в этом году в длинном и коротком списках, стала работа "Комендань" Родиона Мариничева, который является сотрудником ТАСС. "Комендань" также вошел в число финалистов премии "Большая книга".

"Хороший список. В этом году жюри выстроило его явно по такому принципу, чтобы включить туда писателей разных поколений. Есть очень молодые, которые только выпустили свои первые книги, есть солидные авторы. В списке довольно много людей, есть из чего выбирать, есть свои интриги", - прокомментировал ТАСС шорт-лист писатель лауреат "Большой книги" прошлого года за роман "Подлинная история Анны Карениной" Павел Басинский.

На церемонии также наградят победителей народного голосования, которое завершилось 1 декабря на сайте книжного рекомендательного сервиса LiveLib. Фаворитами читателей этого года стали роман "Шолохов. Незаконный", "Комитет охраны мостов" и дилогия "Снарк снарк".

Кроме того, на торжественной церемонии вручат специальный приз "За вклад в литературу", премию "Литблог" и специальный приз "Выбор поколения", учрежденный в прошлом году с целью популяризации современной прозы в молодежной среде и повышения интереса к отечественной литературе.

Национальная премия "Большая книга" - одна из крупнейших литературных премий в России, она учреждена некоммерческим партнерством "Центр поддержки отечественной словесности" и существует с 2005 года. В свое время за главный приз премии боролись такие авторы, как Евгений Водолазкин, Леонид Юзефович, Светлана Алексиевич, Захар Прилепин, Евгений Чижов, Владимир Шаров. В числе соучредителей премии Минкультуры, Минцифры, Институт русской литературы РАН.