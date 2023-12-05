В России открылся прием заявок на третью Национальную премию интернет-контента

Церемония награждения пройдет в два этапа и состоится весной 2024 года

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Прием заявок на соискание третьей Национальной премии интернет-контента открыт и продлится до 29 декабря. Представить проект на соискание премии могут все игроки индустрии, заявка которых соответствует обновленным условиям, сообщили ТАСС в пресс-службе Института развития интернета (АНО "ИРИ").

"Институт развития интернета начал прием заявок на соискание III Национальной премии интернет-контента, которая вручается за создание лучших социально значимых онлайн-проектов. Сбор заявок продлится до 29 декабря 2023 года", - говорится в сообщении.

Церемония награждения пройдет в два этапа и запланирована на весну 2024 года. Всего в конкурсе 25 номинаций, включая тематические. К традиционным номинациям добавятся новые: награды получат проект Года учителя, игровой сериал до 25 минут, игровой сериал более 25 минут, non-scripted-проект. Призы также будут вручаться в специальных номинациях, которые будут анонсированы позже.

В этом году изменились условия участия в конкурсе. По новым правилам заявитель должен быть зарегистрирован в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя и обладать исключительным или неисключительным правом на выдвигаемый на награду проект или иметь согласие правообладателя на выдвижение проекта. К участию не допускаются трейлеры, тизеры и другие промо-материалы, за исключением социальных роликов.

Цифровой релиз проектов должен состояться в период с 1 января по 29 декабря 2023 года на площадках, не запрещенных российским законодательством, а блоги и телеграм-каналы должны регулярно обновляться в течение этого периода. Кроме того, на них должно быть подписано определенное количество человек: не менее 100 тыс. подписчиков - для авторских видеоблогов и не менее 10 тыс. подписчиков - для публичного телеграм-канала. Контент должен быть создан на русском языке или на официальных языках народов РФ.

"Подать проект на соискание премии могут все игроки индустрии, заявка которых соответствует условиям. Общие правила и требования в каждой категории обновились, а также добавились новые номинации. Мы следим за тем, что актуально для аудитории в интернете, и охватываем все возможные форматы онлайн-контента, который позитивно влияет на зрителей", - привели в пресс-службе слова генерального директора ИРИ Алексея Гореславского.

Национальная премия интернет-контента проводится в Москве с 2022 года. Среди победителей 2023 года - сериал "Нулевой пациент", фильм "Чемпион мира", тревел-шоу с незрячим ведущим Владимиром Васкевичем "Куда глаза не глядят", документальный сериал "История финансов России", программа Павла Зарубина "Москва. Кремль. Путин", проект пранкеров Вована и Лексуса "Шоу ВиЛ" и другие.