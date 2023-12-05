Забайкальский международный кинофестиваль в 2024 году пройдет с 30 мая по 2 июня

Члены международного жюри определят победителей в номинациях "Лучший фильм", "Лучший актер", "Лучшая актриса", "Лучшая режиссура", "Лучший сценарий"

ЧИТА, 5 декабря. /ТАСС/. Одиннадцатый Забайкальский международный кинофестиваль в 2024 году пройдет в Чите с 30 мая по 2 июня. Об этом сообщили в Telegram-канале Министерства культуры Забайкалья.

"В одиннадцатый раз его [фестиваль] проведут в Чите с 30 мая по 2 июня", - говорится в сообщении.

В прошлом году на кинофестивале были представлены киноленты из десяти стран, в том числе Бразилии, Китая, Турции. В этот раз члены международного жюри определят победителей в номинациях "Лучший фильм", "Лучший актер", "Лучшая актриса", "Лучшая режиссура", "Лучший сценарий" и других. Также пройдет отдельный конкурс среди короткометражных работ.

Забайкальский международный кинофестиваль - это первый в истории края фестиваль кино, поддерживающий культуру, традиции и этнографические особенности Забайкалья. Мероприятие проводится с 2011 года, в 2020 и 2021 годах его откладывали из-за пандемии коронавируса. Президентом кинофестиваля является народный артист РСФСР Александр Михайлов, а председателем оргкомитета - издатель и медиаменеджер Виктор Шкулев.