Умерла народная артистка России Татьяна Владимирова

Ей было 73 года

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Народная артистка РФ Татьяна Владимирова умерла в возрасте 73 лет, сообщает сайт московского театра "Et Cetera".

"Полвека Татьяна Владимирова служила театру, служила талантливо, преданно, честно. 30 лет она работала в театре "Et Cetera", уже в первом спектакле театра "Дядя Ваня" играла няню - тонко, без усилий "делала возраст", создавая образ старого человека в его одинокой мудрости и доброте, точный национальный характер. И в каждом новом спектакле у нее была роль, и было совершенно не важно, это эпизодическая роль или главная, все ее работы были сделаны восхитительно", - говорится в сообщении.

По словам известного драматурга Александра Галина, которого цитируют в сообщении, Владимирова принадлежала к числу немногих актрис, "знающих, что такое слово, умеющих мыслить и выражать всю глубину мыслей, которую дарит нам классическая драматургия".

Татьяну Владимирову любили зрители, с ней хотели работать режиссеры. "В нашем театре большое горе, мы потеряли потрясающе талантливую актрису и очень родного, любимого человека. Она была центром притяжения для нас всех - мудрая, тонкая, легкая в общения, веселая и никогда не унывающая. Как же трудно нам будет жить без нее. Светлая ей память и огромная благодарность за все", - говорится в сообщении театра.

Владимирова родилась 29 августа 1950 года. В 1973 году окончила Школу-студию МХАТ, училась у Василия Петровича Маркова. С 1993 года Татьяна Владимирова являлась актрисой московского театра "Et Cetera" под руководством Александра Калягина.