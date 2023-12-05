Новое здание Кунсткамеры откроется в Петербурге в 2024 году

В фондах музея содержится более 1 млн единиц хранения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 декабря. /ТАСС/. Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера) РАН в год своего 310-летия откроет новое здание фондохранилища, оснащенное современными реставрационными лабораториями. Об этом на пресс-конференции в ТАСС рассказал директор музея, член-корреспондент РАН Андрей Головнев, отметив, что новый научно-хранительский корпус позволит решить многолетнюю проблему музея - "сверхтесноту".

"Через год на севере нашего города, близ Шуваловского карьера, у нас откроется новый научно-хранительский корпус - это будет площадь, которая в десять раз превышает сегодняшние возможности. Я надеюсь, что тем самым мы наконец-то решим проблему хранения, которая называлась в истории нашего музея "сверхтеснотой", наконец-то мы расправим плечи", - сказал Головнев.

Он также подчеркнул, что в фондах музея содержится более 1 млн единиц хранения - именно поэтому новый корпус Кунсткамере необходим буквально как воздух. По соседству с помещениями хранения будут располагаться лаборатории по реставрации и консервации, а также мастерские для описания и оцифровки архивов. На сегодняшний день музей располагает лишь одной подобной лабораторией - при том, что интерес исследователей к коллекциям Кунсткамеры огромный, это позволит решить еще одну насущную проблему. Также специально для посетителей, которые любят "заглянуть за кулисы", в новом здании планируется большая площадь открытого хранения и своя экспозиционная часть.

"Когда часть коллекций мы вывезем из здания XVIII века, то даже те наши посетители, которым давно кажется, будто они прекрасно знают все наши залы и экспонаты, получат возможность попасть в помещения, которые они никогда не видели, потому что у нас просто не было возможности их показать", - отметила главный хранитель фондов Кунсткамеры Наталья Копанева.

Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого РАН является одним из крупнейших и старейших этнографических музеев мира. Он является преемником первого российского публичного музея - Петровской Кунсткамеры, основанной Петром I в 1714 году. Сегодня МАЭ РАН - это не только академический музей, но и один из ведущих исследовательских центров Российской академии наук, где продолжаются традиции выдающихся русских этнографов и антропологов XVIII-XX вв. Музей включен в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов РФ.