В Якутии запустили зимнюю киношколу при поддержке программы "Приоритет-2030"

Слушателей ждут мастер-классы, лекции и просмотр работ экспертов

ЯКУТСК, 5 декабря. /ТАСС/. Первая "Зимняя киношкола" начала работу в рамках третьего фестиваля короткометражных фильмов "Республика кино" в Якутске. Инициатором проекта является Арктический государственный институт культуры и искусств (АГИКИ), сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Киношкола запущена в рамках федеральной программы "Приоритет-2030". Мы надеемся, что запущенный совместно с региональным кинофестивалем "Республика кино" проект киношколы станет ежегодным", - приводит пресс-служба слова куратора трека "Кино" программы развития АГИКИ Сарданы Саввиной.

По ее словам, в рамках киношколы слушателей ждут мастер-классы, лекции и просмотр работ экспертов. В частности, свои работы представят режиссеры Асель Жураева из Киргизии ("Дитя небес") и Айжан Кассымбекова из Казахстана ("Мадина").

Кинокритик и киновед из Татарстана Адила Хайбуллина ознакомит слушателей школы с современными трендами, женскими образами, эстетикой и влиянием живописи в кино.

Киношкола разбита на два блока. Первый из них посвящен игровому кино, а второй - документальному. Работу с участниками будет вести режиссер, преподаватель Московской школы кино Елена Демидова.