ЮНЕСКО признала искусство таджикских ткачей частью мирового культурного наследия

Процесс обучения мастеров занимает от трех до пяти месяцев

ПАРИЖ, 5 декабря. /ТАСС/. Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры признала искусство таджикских ткачей частью всемирного нематериального культурного наследия. Об этом международная организация, штаб-квартира которой находится в Париже, сообщила на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

"Традиционное мастерство, связанное с изготовлением тканей атласа и адраса в Таджикистане, внесено в список нематериального культурного наследия человечества", - указывается в сообщении.

Короли тканей, атлас из шелка и адрас, сочетающий шелк и хлопок, пользуются высоким спросом во всем мире. Их производство, состоящее из многих этапов, требует особого мастерства.

Секреты таджикских ткачей передаются из поколения в поколение. Процесс обучения мастеров занимает от трех до пяти месяцев. Достижения ежегодно демонстрируются на специальных фестивалях, проводимых в республике.