На 29-м международном кинофестивале в Калькутте представили российские фильмы

В программу мероприятия вошла, в частности, ретроспектива картин Павла Лунгина

НЬЮ-ДЕЛИ, 6 декабря. /ТАСС/. Ретроспектива фильмов Павла Лунгина и другие российские киноленты вошли в программу 29-го Международного кинофестиваля в Калькутте.

В ходе открывшегося на востоке Индии смотра состоится показ работ Лунгина разных лет. Индийские зрители увидят фильмы "Бедные родственники" (2005), "Братство" (2019), "Дама пик" (2016), "Дирижер" (2012), "Остров" (2006), "Такси-блюз" (1990), "Царь" (2009).

Как сообщил ТАСС по телефону консул-советник, управляющий Генконсульством РФ в Калькутте Максим Алешин, в этом году Лунгин вошел в состав международного жюри. "Кинофестиваль вызвал большой интерес зрителей. На открытии к нам подходили и интересовались, какие российские ленты будут показаны, в каких кинотеатрах их можно увидеть", - рассказал собеседник агентства.

В главном международном конкурсе смотра в Калькутте участвует фильм российского режиссера, бронзового призера Олимпийских игр, чемпиона мира по фигурному катанию Максима Шабалина "Времена года" (2023). Согласно данным, размещенным на официальном сайте смотра, всего за первый приз фестиваля будут бороться 13 картин из разных стран мира. Показ российской ленты состоится 7 декабря. Итоги творческого конкурса подведут 12 декабря.

"Времена года" - режиссерский дебют Шабалина, который также выступил в качестве сценариста. В центре картины - история балерины Мариинского театра Натальи, которая готовится к премьере балета "Времена года". Однако ревность ее мужа и противостояние с труппой ставят под угрозу не только ее триумф, но и всю дальнейшую судьбу танцовщицы. Фильм снят в продюсерском центре "ВГИК-Дебют" при поддержке Министерства культуры РФ. Съемки фильма проходили в Санкт-Петербурге и Москве, в новом корпусе Мариинского театра и стенах Всероссийского университета кинематографии.

Помимо работы Шабалина, во внеконкурсной международной программе кинофестиваля в Калькутте представлена лента Дмитрия Киселева "Мира" (2022). События фильма разворачиваются в недалеком будущем. Отец главной героини Леры Арабовой уже много лет работает на орбитальной космической станции и общается с ней лишь по телефону. Когда на Владивосток, в котором живет Лера, обрушивается метеоритный дождь, он старается помочь ей предотвратить катастрофу прямо из космоса.

О фестивале

Международный кинофестиваль в Калькутте ведет свою историю с 1995 года. Смотр аккредитован Международной федерацией ассоциаций кинопродюсеров и является вторым старейшим кинофестивалем Индии после Индийского международного кинофестиваля, который проводится в Гоа.

Калькутта - один из ведущих киноцентров Индии, наряду с Мумбаи, Ченнаи и Хайдарабадом. Всего же в стране несколько десятков киноцентров. При этом калькуттская киноиндустрия считается одним из центров производства индийского реалистического кино, что отличает его от знакомой российскому зрителю болливудской продукции.