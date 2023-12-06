Минкультуры выдало удостоверение на повторный прокат фильма Сокурова "Александра"

Фильм выйдет в прокат в "авторской редакции 2023 года" с возрастной маркировкой 16+

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Фильм народного артиста России Александра Сокурова "Александра" с оперной певицей Галиной Вишневской в главной роли получил удостоверение на повторный прокат, следует из реестра прокатных удостоверений Министерства культуры РФ.

В реестре указано, что картина выйдет в прокат в "авторской редакции 2023 года" с возрастной маркировкой 16+.

Ранее Сокуров выражал опасение, что "Александра" не получит повторное прокатное удостоверение. По его словам, создатели фильма "давно сдали документы на повторное разрешительное удостоверение на этот фильм", но решения по прокату им до сих пор не огласили.

Мировая премьера картины состоялась на 60-м Каннском фестивале в 2007 году, она номинировалась на Золотую пальмовую ветвь. В России фильм впервые вышел в прокат в ноябре 2007 года.

Сюжет фильма Сокурова разворачивается в Чечне, куда приезжает пожилая женщина Александра, чтобы навестить своего внука, офицера российской армии. Фильм повествует о сложностях человеческих отношений. Для "Александры" Сокуров впервые сам создал сценарий, написав его специально для Галины Вишневской. Музыку к кинофильму, написанную продюсером и композитором картины Андреем Сигле, исполнил оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. Режиссер отмечал, что для него этот фильм - "история не про актуальное, а про вечное".