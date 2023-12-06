Лазарев после назначения в Театр армии продолжит работу и в "Ленкоме"

В "Ленкоме" сообщили, что народный артист в скором времени приступит к возобновлению спектакля "Пролетая над гнездом кукушки"

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Московский театр "Ленком Марка Захарова" поздравил Александра Лазарева с назначением главным режиссером Центрального академического театра Российской Армии и сообщил, что артист продолжит работу и в "Ленкоме", где, в частности, приступит к возобновлению спектакля "Пролетая над гнездом кукушки", сообщает Telegram-канал "Ленкома".

О назначении народного артиста РФ Александра Лазарева главным режиссером Центрального академического театра Российской Армии ранее сообщили в Минобороны РФ.

"Ленком Марка Захарова" сообщает, что Александр Лазарев продолжит свою работу в театре в качестве ведущего артиста, а также в скором времени приступит к возобновлению спектакля "Пролетая над гнездом кукушки", - говорится в сообщении театра "Ленком". Коллеги поздравили Лазарева с назначением и пожелали ему "новых творческих достижений, профессиональной команды и крепкого здоровья".