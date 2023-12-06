В Краснодаре представили фотографии из музея-заповедника С.В. Рахманинова

Экспозицию открыли в фойе Crowne Plaza Krasnodar

ТАСС, 6 декабря. Выставка редких семейных фотографий Сергея Рахманинова из собрания музея-заповедника композитора в Тамбовской области открылась на фестивале "Российская культура: Сергей Рахманинов" в Краснодаре. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе музея-заповедника.

"Выставка "С. Рахманинов. Страницы семейного альбома", открывшаяся в Краснодаре, включает редкие фотографии, многие из которых представлены впервые. QR-коды, деликатно встроенные в концепцию проекта, позволяют зрителям путешествовать по страницам семейного альбома Рахманинова в окружении его музыки", - рассказали в пресс-службе.

Экспозиция открылась в фойе Crowne Plaza Krasnodar, также выставку можно будет увидеть в Центральном концертном зале на церемонии открытия фестиваля и на концертах 7 и 8 декабря. Проект, подготовленный бывшим директором музея-заповедника Александром Ермаковым к 150-летию композитора, рассказывает о Рахманинове как человеке, муже, отце, дедушке, а также знакомит с историей рода, который берет свое начало в XV веке, историей рахманиновских посадов в Тамбовской области, жителями которых являлись видные представители культуры и искусства.

Фестиваль, посвященный творчеству Рахманинова, соберет в Краснодаре молодых исполнителей из 70 регионов России, мастеров российской исполнительской школы, а также профессоров Московской, Санкт-Петербургской консерваторий. Фестиваль "Российская культура: Сергей Рахманинов" продлится с 6 по 10 декабря.

Ранее выставка уже экспонировалась в музее-заповеднике "Царицыно", Российской академии музыки имени Гнесиных, в Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского, в Московском международном Доме музыки.

Сергей Рахманинов родился 1 апреля 1873 года в Новгородской губернии. Его жизнь тесно связана с Тамбовской областью, он работал в имении Ивановка Уваровского района. Во время революции и в последующие годы все строения были уничтожены. В 1968 году приняли решение о его воссоздании и открытии дома-музея, который начал работу в 1982 году. В 1987 году Дом-музей Рахманинова был преобразован в музей-усадьбу, затем он получил статус заповедника.