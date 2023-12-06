ЮНЕСКО признала мировым наследием художественное декорирование текста тазхиб

Решение было принято на 18-й сессии Межгосударственного комитета по нематериальному культурному наследию в Ботсване

ДУШАНБЕ, 6 декабря. /ТАСС/. Техника художественного декорирования текста тазхиб признана Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) нематериальным культурным наследием человечества. Об этом сообщили в МИД Таджикистана.

"Тазхиб - художественное декорирование текста" включено в список нематериального культурного наследия человечества", - говорится в сообщении.

По данным внешнеполитического ведомства республики, заявку на включение в список подали совместно Таджикистан, Иран, Азербайджан, Узбекистан и Турция. Решение было принято на 18-й сессии Межгосударственного комитета по нематериальному культурному наследию в Ботсване, уточнили в МИД Таджикистана.

Тазхиб (в переводе с таджикского - письмо золотом) - искусство художественной росписи текста. Арабскими и персидскими народами узоры в основном используются для украшения Корана, растительными и другими орнаментами обычно заполняют промежутки между строками и рамки страниц.