Сокуров сообщил, что завершает работу над новой редакцией "Солнца"

Режиссер рассказал, что хочет в первую очередь показать новую версию картины Михаилу Пиотровскому

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 декабря. /ТАСС/. Кинорежиссер Александр Сокуров сообщил ТАСС, что заканчивает работу над новой версией фильма "Солнце", посвященного судьбе императора Японии Хирохито. Первым, кому автор покажет обновленную картину, станет гендиректор Эрмитажа историк-востоковед Михаил Пиотровский.

Сокуров ранее рассказал, что создал авторскую версию своей ленты "Александра" с Галиной Вишневской в главной роли. "Еще фильм "Солнце" - буквально на днях будет закончена также новая редакция. Там будут новые эпизоды, будет абсолютно новый эстетический образ фильма", - отметил режиссер.

По его словам, если фильму выдадут прокатное удостоверение, творческая команда попробует организовать премьерный показ.

"Конечно, в первую очередь "Солнце" я покажу Михаилу Борисовичу Пиотровскому, потому что это исторический фильм, это очень важный фильм вообще для понимания Востока, Японии и ее роли в мировом культурном и политическом процессе. И мне будет очень интересно - он будет первым зрителем - послушать его мнение, [узнать] впечатление", - добавил Сокуров.

Режиссер рассказал, что для него очень важно сохранять свои произведения, а также предъявлять зрителю "какие-то новые страницы и новое развитие". Сокуров отметил, что кинорежиссеры зачастую не любят обращаться к своим старым фильмам и критически их переосмысливать. "Слава Богу, нет у меня этого страха. Я с большим желанием всегда, если есть такая техническая и экономическая возможность, обращаюсь к тому, что сделано, для того чтобы продлить жизнь произведению и продлить время его общения с аудиторией - в первую очередь моей аудиторией в России", - добавил он.

Фильм "Солнце" (2005), героем которого является японский император Хирохито, охватывает события между двумя историческими решениями царственной особы, ломавшими многовековую традицию: объявлением о капитуляции в войне и отречением от своего божественного статуса. Эта картина вместе с фильмами "Молох", "Телец" и "Фауст" входит в "тетралогию власти" Александра Сокурова.