В России к концу года создадут 67 школ креативных индустрий

Как сообщила статс-секретарь - заместитель министра культуры РФ Надежда Преподобная, первичным направлением их деятельности станут просвещение и образование

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Более 65 школ креативных индустрий (ШКИ) появится в российских регионах к концу этого года, сообщила статс-секретарь - заместитель министра культуры РФ Надежда Преподобная на съезде школ креативных индустрий.

"Понимаем, что на данном этапе справляемся. Их будет в этом году 67, в декабре, по всей стране. У нас очередь стоит из регионов на следующий год. Мы действительно выбираем. <...> У нас идет очень серьезный отбор, конкурс. Мы рейтингуем регионы, мы смотрим, советуемся", - сказала Преподобная.

"Мы будем настаивать, чтобы первичным в тех школах креативных индустрий, которые создаются под эгидой государства в субъектах Российской Федерации, было просвещение, образование, <...> а если потом это все выливается в проект, проект, соответственно, получает спрос, образуются другие заказы, <...> ради этого, в хорошем смысле, все и затевалось", - добавила она.

С 6 по 8 декабря в павильоне "Атом" на ВДНХ в рамках Международной выставки-форума "Россия" проходит съезд школ креативных индустрий. На нем встретятся представители образовательных учреждений нового формата из 49 регионов России. Они обсудят образовательные программы, компетенции преподавателей и выпускников, взаимодействие с рынком и интеграцию учащихся в бизнес-процессы.

В роли организатора съезда и автора проекта школ креативных индустрий выступает Министерство культуры Российской Федерации.Школы креативных индустрий создаются по заявкам от региональных властей. После конкурсного отбора министерство культуры определяет регионы, которые получают федеральные субсидии на создание таких школ.