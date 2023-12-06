В Карелии завершили реставрацию картины XIX века с видом на Петрозаводск

В работе над полотном использовали оборудование, приобретенное музеем благодаря национальному проекту "Культура"

ПЕТРОЗАВОДСК, 6 декабря. /ТАСС/. Специалист музея изобразительных искусств Карелии Алена Попова отреставрировала картину середины XIX века с видом на пристань Петрозаводска, которую написал художник Василий Пармаков. В работе над полотном использовали оборудование, приобретенное музеем благодаря национальному проекту "Культура", сообщил на своей странице во "ВКонтакте" глава Карелии Артур Парфенчиков.

Картину "Общественная пристань в Петрозаводске" приобрели для музея ИЗО в 2021 году. Средства на покупку выделили из бюджета республики по поручению главы Карелии. Долгое время считалось, что на полотне изображен Нижний Новгород, но позже было подтверждено, что это Петрозаводск середины XIX века. Экспонировалась картина недолго, поскольку требовала реставрации.

"Сегодня реставрация, которая длилась около года, завершена. Выполнила ее молодой сотрудник музея, художник-реставратор Алена Попова. Говорит, в работе очень помогло новое оборудование, которое музей закупил по президентскому нацпроекту "Культура". Это, в частности, современные лампы инфракрасного и ультрафиолетового света. Они помогают исследовать глубокие слои картины, увидеть предварительный рисунок автора, понять, сколько лака - старого, пожелтевшего - надо снять, чтобы не испортить произведение искусства, сохранить его колорит", - написал Парфенчиков.

По данным музея ИЗО, Пармаков является уроженцем Петрозаводска. В 1847 году он окончил Олонецкую губернскую мужскую гимназию, которая располагалась в здании, где находится музей. Пармаков занимал должность унтер-шихмейстера Олонецких горных заводов. По особому распоряжению министра финансов, за талант рисовальщика он был освобожден от должности, чтобы стать вольноприходящим учеником в классы Академии художеств.

В центре нацпроекта "Культура" - повышение доступности культурных благ и возможностей участия в создании культурных ценностей по всей стране. Нацпроекты, инициированные президентом РФ Владимиром Путиным, стартовали в 2019 году.