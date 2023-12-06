Билеты на "Щелкунчика" в "Зарядье" на 31 декабря раскупили за пять часов

После этого команда концертного зала "Зарядье" приняла решение сделать второй спектакль в этот день

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Билеты на балет "Щелкунчик" в концертном зале "Зарядье", который пройдет 31 декабря, были распроданы спустя пять часов после старта продаж, сообщил в интервью ТАСС генеральный директор зала Иван Рудин.

"Для нас было очень важно, как завершится [зимний] фестиваль, и мы решили, что новогодней точкой - для фестиваля и для года - станет премьера балета Петра Ильича Чайковского "Щелкунчик". Через пять часов после старта продаж все билеты были распроданы", - сказал он.

Рудин отметил, что после этого команда концертного зала приняла решение сделать второй спектакль в этот день. "Увидев такой ажиотажный спрос, посчитали, что это наша ответственность. Раз зрители хотят пойти в зал "Зарядье" на "Щелкунчика", мы должны им предоставить такую возможность. Поэтому было решено дать второй спектакль, сейчас он уже тоже весь распродан", - сказал он, добавив, что в первые дни января зрители смогут прийти и уже в спокойном режиме посмотреть и послушать музыку Чайковского.