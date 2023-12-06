В зале "Зарядье" в Москве намерены усовершенствовать освещение и видеотрансляцию

В частности, планируется создать новый современный аппаратный комплекс для управления трансляциями

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Специалисты усовершенствуют концертное освещение в зале "Зарядье" в Москве. Также планируется сделать трансляции из малого зала и нового концертного пространства, сообщил в интервью ТАСС генеральный директор площадки Иван Рудин.

"Мы приобрели необходимые дополнительные камеры и другое оборудование. Но мы говорим о развитии не в отрыве от творческих задач, наоборот, сначала идут творческие задачи, и потом мы смотрим, какое оборудование для их реализации необходимо. Например, собираемся покупать новые проекторы, чтобы в малом зале можно было более свободно делать проекты с визуальной проекцией", - сказал он.

Кроме того, отметил Рудин, планируется сделать трансляции из малого зала и из нового концертного пространства. Сейчас их нет, потому что раньше отсутствовала такая технологическая идея. Кроме того, планируется создать новый современный аппаратный комплекс для того, чтобы всеми этими трансляциями можно было управлять. "Это небыстрая работа, но хотелось бы, чтобы часть планов в следующем году уже была реализована", - добавил он.