Член СПЧ Ашманов предложил сделать советское кино доступным для западного зрителя

Таким образом, по мнению члена Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, можно провести "культурную экспансию"

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Президент исследовательской и технологической компании "Крибрум", член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Ашманов предложил перевести и сделать доступными для зрителя на Западе лучшие советские фильмы.

"Представьте себе, взять 500 лучших советских фильмов и разместить все это совершенно бесплатно через интернет, пожалуйста, смотрите", - сказал Ашманов на презентации исследования "Войны памяти. Битва за прошлое", проведенного ТАСС и компанией "Крибрум" при участии Института наследия и современного общества РГГУ.

Таким образом, по мнению Ашманова, можно провести "такую культурную экспансию". "У нас есть гигантский запас очень хорошего контента - у нас есть сотни великолепных фильмов, сделанных лучшими режиссерами в мире", - сказал член СПЧ, предложив улучшить качество картинки, добавить цветности и сделать хороший дубляж таких фильмов на английском и немецком языках.

"Ведь когда показывали "Летят журавли" во Франции, например, там был шок от того, как это получилось", - сказал Ашманов.