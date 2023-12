Умер сценарист Норман Лир

Ему был 101 год

НЬЮ-ЙОРК, 6 декабря. /ТАСС/. Американский сценарист и продюсер, создатель комедийных сериалов "Все в семье" (All in the Family, 1971-1979), "Джефферсоны" (The Jeffersons, 1975-1985) Норман Лир умер в возрасте 101 года. Об этом сообщила газета The New York Times.

Смерть сценариста подтвердила пресс-секретарь его семьи. Лир умер во вторник в своем доме в Лос-Анджелесе.

Он был шестикратным лауреатом премии "Эмми". В 1968 году номинировался на "Оскар" за лучший сценарий - к фильму "Развод по-американски" (Divorce American Style, 1967).