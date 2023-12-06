В Пскове представили выставку исторических елочных игрушек

Среди них наборы украшений из стекла, созданные после Великой Отечественной войны к 150-летию со дня рождения поэта Александра Пушкина

ПСКОВ, 6 декабря. /ТАСС/. Сотрудники федерального Псковского музея-заповедника открыли выставку старинных елочных новогодних игрушек, которыми пользовались жители разных городов и республик Советского Союза. Среди них наборы украшений из стекла, созданные после Великой Отечественной войны к 150-летию со дня рождения поэта Александра Пушкина, а также коллекция украшений в честь фестиваля молодежи студентов 1957 года, сообщила ТАСС генеральный директор музея Светлана Мельникова.

"Сегодня мы открыли для всех гостей и жителей города выставку "До Нового года - не трогать!", на которой представлены советские новогодние елочные украшения. Это и игрушки, и Деды Морозы, и открытки разных периодов. Есть очень редкие и особо ценные вещи. Например, в 1949 году страна отмечала 150 лет со дня рождения Александра Пушкина. Тогда были выпущены первые наборы игрушек из стекла по мотивам его стихотворных произведений 1820-1830-х годов. Среди них "Сказка о рыбаке и рыбке", "Сказка о царе Салтане", "Сказка о золотом петушке", поэма "Руслан и Людмила". И на нашей выставке представлены уникальные игрушки из серий "Звездочет", "Шамаханская царица" и "Царь Дадон", - рассказала собеседница агентства.

По ее словам, презентация выставки для музейных сотрудников состоялась 4 декабря, а в среду состоялось ее официальное открытие. С сегодняшнего дня экспозиция стала доступна для всех желающих. Как уточнила ТАСС Мельникова, часть елочных украшений в экспозиции посвящена значимым событиям в истории страны. "Например, в экспозиции представлены игрушки из серии "Дружба народов". Она была приурочена к празднованию фестиваля молодежи студентов в 1957 году. Есть также игрушка "Ненец", созданная в середине XX века. В основном игрушки, которые здесь представлены, были подарены музею жителями Пскова. Они долго хранились в частных коллекциях. Игрушки есть невероятно редкие и ценные. Мы также воссоздали советский уголок типовой квартиры, чтобы гости выставки смогли проникнуться атмосферой того времени", - добавила собеседница агентства.

В экспозиции представлена так называемая овощная елка. "Известно, что в советские годы овощами и фруктами украшали елки, это были ватные и стеклянные игрушки. А при Никите Хрущеве стали популярны овощи, например тогда на елках появилась кукуруза, царица полей, а также горох и томаты. Удивительно, но в советские годы были и пластиковые игрушки. Кстати, особый интерес представляют елочные украшения, выполненные из ваты. Это ручная работа, из этого материала выполнен Дед Мороз и клоун Арлекин", - уточнила собеседница агентства.