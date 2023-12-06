В Эрмитаже открылась выставка образцов Севрского фарфора и подделок под него

Она будет работать с 7 декабря 2023 года по 22 сентября 2024 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 декабря. /ТАСС/. Шедевры Севрской фарфоровой мануфактуры покажут рядом с подражаниями под них и даже грубыми подделками на выставке, которая открылась в Государственном Эрмитаже. Как сообщила пресс-служба музея, выставка в Синей спальне Зимнего дворца продолжает серию мероприятий Дней Эрмитажа, она будет доступна посетителям с 7 декабря 2023 года по 22 сентября 2024 года.

"Подлинные изделия Севрской мануфактуры представлены на этой экспозиции рядом с искусными подражаниями и подделками. Среди шедевров - предметы из "Сервиза с камеями", созданного по заказу Екатерины II для князя Григория Потемкина; чашки с портретами короля Франции Людовика XVI и королевы Марии Антуанетты, декорированные эмалью, и другие", - говорится в сообщении пресс-службы.

По словам представителей музея, выставка строится на противопоставлении "хороших" и "плохих" вещей, чтобы продемонстрировать разницу между шедеврами Севра и подражаниями им. В экспозицию вошло около 150 предметов, среди которых изделия Севрской мануфактуры периода ее расцвета в XVIII - первой половине XIX века, предметы, изготовленные мастерами Севра в начале ХХ века по формам XVIII столетия, сомнительные работы, происхождение которых до сих пор вызывает вопросы, а также явные фальсификации, изготовленные на французских и европейских заводах с единственной целью - ввести в заблуждение.

Выставка дополнена изделиями Императорского фарфорового завода и мануфактуры князя Николая Борисовича Юсупова в Архангельском, созданными в подражание севрским оригиналам, чтобы показать, что в России могут делать посуду не хуже.