Режиссер "Короля и Шута" снимет сериал "Лукоморье" по мотивам поэмы Пушкина

Продюсерами проекта станут Дмитрий Нелидов и Александра Ремизова

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Онлайн-кинотеатр "Иви" выпустит сериал "Лукоморье" по мотивам поэмы Александра Пушкина "Руслан и Людмила". Режиссером проекта станет Рустам Мосафир, известный по сериалу "Король и Шут", сообщили в пресс-службе онлайн-кинотеатра.

"Иви" и кинокомпания "Лунапарк" начали работу над совместным проектом "Лукоморье". В основу сериала ляжет оригинальное прочтение поэмы А. С. Пушкина "Руслан и Людмила, - говорится в сообщении. - Совместный проект приоткроет сказочную и былинную Русь с неожиданной стороны: на руинах некогда богатых городов бродят дикие звери, леса и болота поглощают заброшенные деревни, а последние оплоты цивилизации и мирной жизни находятся под постоянным давлением со стороны диких орд кочевников. Именно в таком таинственном и магическом мире развернутся действия сериала".

Режиссером проекта станет Мосафир, кресло продюсеров проекта займут Дмитрий Нелидов и Александра Ремизова. "Фольклорные сюжеты Пушкина стали основой, из которой один из авторов и режиссер проекта Рустам Мосафир собирает яркий адреналиновый аттракцион с мотивами готики, аниме и пост-модерна", - отметили в "Иви".

Дата выхода проекта и актерский состав пока не раскрываются.

"Создать сериальную сказочную вселенную - это наша давняя мечта и большой вызов. И, кажется, сейчас киноиндустрия готова к этому. Мы начнем с "Руслана и Людмилы" А. С. Пушкина, чьи сказки с детства были частью нашего культурного кода. Красивейшая история любви станет стартом нашей совместной работы с онлайн-кинотеатром "Иви", и, надеюсь, нам удастся порадовать его огромную аудиторию. Фэнтези для young adult зрителей представляется сейчас очень перспективным направлением", - сказал Нелидов, чьи слова привели в сообщении.