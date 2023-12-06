В Москве открыли памятную доску, посвященную созданию Грибоедовым "Горя от ума"

Она установлена на Мясницкой улице

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Памятную доску, посвященную созданию А. С. Грибоедовым произведения "Горе от ума", открыли на Мясницкой улице в Москве, сообщила пресс-служба Мосгорнаследия.

"Сегодня в Москве увековечили историческое событие - создание одного из величайших произведений, яркого образца реалистического этапа развития русской литературы - пьесы Александра Сергеевича Грибоедова "Горе от ума". Сатирическая комедия нравов, как называл ее сам Грибоедов, написана настолько емко и точно, что многие фразы из произведения стали крылатыми и все мы пользуемся ими до сих пор. Памятная доска установлена на доме, где и создавалось это поистине уникальное произведение. На ней изображены герои пьесы "Горе от ума", мимика и позы персонажей узнаваемы и красноречивы", - приводятся в сообщении слова руководителя Мосгорнаследия Алексея Емельянова.

Уточняется, что доска, выполненная из бронзы, установлена на Мясницкой улице, 42, на здании объекта культурного наследия федерального значения "Усадьба Барышникова XVIII-XIX веков", в этом доме Грибоедов работал над пьесой с сентября 1823 года по май 1824 года. Здесь же, во время одного из балов, он впервые представил произведение публике. Автором памятной доски стал советский и российский скульптор, народный художник России Салават Щербаков.