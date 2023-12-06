Телеканал ТНТ снимет полнометражный фильм про семью Букиных

Режиссер и сценарист Андрей Никифоров отметил, что это будет полноценная самостоятельная история, отдельная от сериала

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Телеканал ТНТ планирует снять полнометражный фильм про семью Букиных, это будет полноценная самостоятельная история, отдельная от сериала. Об этом сообщил креативный продюсер ТНТ, режиссер и сценарист "Букиных" Андрей Никифоров.

"В этом сезоне будет 10 серий, в будущем году планируем второй сезон. И затем будет полный метр", - рассказал он на мероприятии "Лекторий. Старые шоу о главном", которое проводит ТНТ совместно с журналом "Правила жизни".

Новый сериал о семье Букиных из Екатеринбурга выйдет на канале ТНТ 18 декабря. События в нем развернутся через 10 лет после последнего появления семьи на экране. За это время старшие Букины успели переехать в загородный дом, на новом месте их ждут новые соседи - стоматолог-интеллигент Валера (Максим Лагашкин) вместе с женой Катей (Екатерина Стулова), которые им совсем не рады. Семейную идиллию Гены и Даши, которые решили пожить для себя, рушит также внезапное возвращение детей - Ромки и Светки, у которых во взрослой жизни не заладилось. В сюжете появится и Барон - пес семейства Букиных.

Производством проекта занимается телеканал ТНТ совместно с "Кинокомпанией братьев Андреасян" ("Бедный олигарх", "Ресторан по понятиям").