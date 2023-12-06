Моди: включение танца гарба в список наследия ЮНЕСКО демонстрирует красоту культуры Индии

Премьер-министр Индии поздравил жителей страны с "мировым признанием" этого традиционного танца

НЬЮ-ДЕЛИ, 6 декабря. /ТАСС/. Включение традиционного гуджаратского танца гарба в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества демонстрирует миру красоту индийской культуры и вдохновляет сохранять ее для будущих поколений. Об этом заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди, комментируя итоги 18-й сессии Межправительственного комитета ЮНЕСКО по охране нематериального культурного наследия, которая прошла в Ботсване.

"Гарба - это праздник жизни, единства и наших глубоко укоренившихся традиций. Его внесение в список нематериального наследия демонстрирует миру красоту индийской культуры. Это вдохновляет нас сохранять и продвигать наше наследие для будущих поколений", - написал Моди на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter). Он поздравил индийцев с "мировым признанием" этого традиционного танца, который обычно исполняют в его родном штате Гуджарат.

Как ранее отмечало индийское посольство в России на своей странице в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), гарба - это красочный танец, символизирующий женственность и плодородие. Он отдает дань уважения богиням материнства. Гарба обычно включает в себя не только танец, но и песни под аккомпанемент двуглавого барабана дхол и маленького барабана дхолак.

Традиционно гарба исполняется во время девятидневного индуистского фестиваля Наваратри. Специальная лампа Garbha deep или изображение индуистской богини Дурги помещается в центр площадки как объект поклонения. Танец обрел особую популярность не только в Индии, но и во всем мире, его показывают во многих фильмах Болливуда.