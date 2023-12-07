В Краснодаре впервые представили икону "Собор святых Кубанской митрополии"

Увидеть ее и другие экспонаты можно в историческом парке города

КРАСНОДАР, 7 декабря. /ТАСС/. Мультимедийная экспозиция "Летопись Кубанской митрополии", где показаны редкие архивные кадры епархиальной истории XX века, открылась в историческом парке "Россия - моя история" в Краснодаре. Как сообщил ТАСС научный сотрудник исторического парка Георгий Гриченко, среди экспонатов впервые в музее представлена икона "Собор святых Кубанской митрополии".

"Сегодня мы открываем необычную выставку. Впервые в мультимедийном формате представлены уникальные архивные фото истории появления православия на Кубани, а также современная деятельность шести епархий Кубанской митрополии", - сказал Гриченко. Он уточнил, что образ иконы "Собор святых Кубанской митрополии" был утвержден Синодом Русской православной церкви в 2023 году.

Для экспозиции задействованы более 10 мультимедийных экранов в двух залах. Представлены 50 редких фото из фотоальбома с Поместного собора РПЦ 8 сентября 1943 года, на котором был восстановлен Священный Синод. "Уникальные кадры являются свидетельством того, что православие в России удалось сохранить, несмотря на тяжелейшие 20-е и 30-е годы XX века. Фотографии из этого альбома ранее не экспонировались", - добавил сотрудник исторического парка.

Дополнили мультимедийную выставку подлинные экспонаты из фондов церковно-исторического кабинета Екатеринодарской духовной семинарии. Это иконы, книги, богослужебные предметы, личные вещи. "Здесь интересна панагия - дар румынского патриарха. Это часть архиерейского облачения, она датируется серединой ХХ века. Также несколько окладных икон конца XIX века в басманном и чеканном окладах. На экспозиции представлены граммофонные пластинки с записанными на них колокольными звонами середины ХХ века", - сказал он.

В лектории исторического парка организованы просмотры документального фильма об истории образования Кубанской митрополии на территории Краснодарского края. Работа выставки продлится до середины января 2024 года.