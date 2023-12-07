В Общественной палате открывается выставка "Донбасс за нами!"

Сюжеты представленных в экспозиции работ - военный быт в зоне СВО, работа волонтеров, перестройка промышленности, а также формирование добровольческих батальонов

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Фотовыставка, рассказывающая о том, как регионы Дальнего Востока помогают Донбассу, открывается в Общественной палате 7 декабря, в день награждения лауреатов премии "Звезда Дальнего Востока".

Сюжеты представленных в экспозиции работ - военный быт в зоне спецоперации, перестройка промышленности, работа волонтеров, формирование добровольческих батальонов. Как ранее сообщал заместитель полпреда президента на Дальнем Востоке Григорий Куранов, Донбассу помогают все 11 дальневосточных регионов - они взяли шефство над восемью территориями ДНР и уже восстановили и построили сотни объектов.

Экспозиция стала одним из этапов общественно-деловой премии "Звезда Дальнего Востока", которая в пятый раз проходит при поддержке полпреда президента в ДФО. Ее название - "Донбасс за нами" - повторяет слова народного гимна этого региона. В январе экспозиция откроется на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ. Ранее она была представлена в Совете Федерации.

ТАСС - официальный информационный партнер премии "Звезда Дальнего Востока".