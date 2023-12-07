СФ одобрил закон о принципе целостности и неделимости собрания музея

Предлагается признать особо ценным движимым имуществом все предметы и коллекции музеев, играющие существенную роль в научно-исследовательской, образовательной и просветительной деятельности

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон, который закрепляет принцип целостности и неделимости собрания музея.

Соответствующие изменения вносятся в закон "О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации". Предлагается признать особо ценным движимым имуществом все предметы и коллекции музеев, играющие существенную роль в научно-исследовательской, образовательной и просветительной деятельности. К особо ценному движимому имуществу закон относит предметы и коллекции, не включенные в состав музейного фонда и находящиеся в оперативном управлении музеев. Как пояснила зампред комитета СФ по науке, образованию и культуре Екатерина Алтабаева, речь идет о предметах научно-вспомогательного и иных фондов.

Согласно документу, предметы и коллекции, находящиеся в музее на праве оперативного управления, собственник может изъять только в случае их использования не по назначению.

"Кроме того, законом устанавливается, что возможность передачи в безвозмездное пользование организациям находящихся в государственной собственности музейных предметов и коллекций, включенных в состав государственной части музейного фонда, распространяется и на религиозные организации", - добавила Алтабаева.

Закон устанавливает обязанность музеев, иных организаций и физических лиц, в собственности, владении или пользовании которых находятся музейные предметы и коллекции, включенные в состав фонда, осуществлять проверку их фактического наличия и физической сохранности. Также вводится запрет на обращение взыскания по обязательствам музея на имущество, составляющее его собрание, на разделение собрания музея на части при смене собственника имущества, принадлежащего музею на праве оперативного управления, или изменении ведомственной принадлежности музея.