Пиотровский заявил, что треть посетителей Эрмитажа входят в музей бесплатно или по льготам

Всего в 2023 году музей посетили около 3 млн человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 декабря. /ТАСС/. Государственный Эрмитаж принимает бесплатно или на льготных условиях около 1 млн человек в год, что составляет примерно треть от общего числа посетителей. Об этом сообщил на пресс-конференции в рамках Дней Эрмитажа генеральный директор музея Михаил Пиотровский.

"У нас большая расширяющаяся система льгот. У нас бесплатно ходят дети, пенсионеры имеют один бесплатный день в неделю, участники специальной военной операции имеют привилегии - как они, так и их семьи. Мы постепенно вводим новые льготы. Льготных посетителей в Эрмитаже 30%, из них 22% - это бесплатные посетители. То есть почти 1 млн посетителей в Эрмитаж ходит бесплатно. Это важный критерий успеха музея", - сказал Пиотровский.

По его данным, общее количество посетителей Эрмитажа в 2023 году составляет около 3 млн человек. Ранее он сообщил, что число посетителей постепенно приближается к допандемийному уровню.

Пиотровский отметил, что в среднем Эрмитаж может принять около 20 тыс. человек в день. Дирекция музея рассматривает как предел посещаемости Зимнего дворца 5 млн человек в год, но есть другие эрмитажные здания, в том числе комплекс в Старой Деревне, которые также готовы знакомить посетителей с коллекцией.

Эрмитаж располагается в 10 зданиях, включая главный музейный комплекс из шести зданий на Дворцовой набережной, Восточное крыло Главного штаба на Дворцовой площади, Дворец Меншикова, Музей Императорского фарфорового завода и реставрационно-хранительский центр "Старая Деревня". Выставочные площади Эрмитажа занимают 100 тыс. кв. м - за последние 25 лет они увеличились в три раза.