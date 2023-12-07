Создатели сериала "Слово пацана" опровергли информацию о кастинге массовки для продолжения

В пресс-службах онлайн-кинотеатров Start и Wink рассказали, что пока не вышел первый сезон сериала, о втором говорить рано

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Съемочная группа сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" не ведет никаких подготовительных работ по продолжению проекта. Новости о предполагаемом кастинге актеров массовых сцен и начале съемок в январе не соответствуют действительности, сообщили ТАСС в пресс-службах онлайн-кинотеатров Start и Wink.

"Еще полностью не вышел первый сезон, о втором говорить пока рано. Съемки второго сезона точно не начнутся в январе. Любые объявления о кастинге во второй сезон - не соответствуют действительности. Всю актуальную информацию о сериале всегда можно найти в официальных сообществах проекта", - сказали собеседники агентства.

Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что для съемок второго сезона сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте", который якобы выйдет весной 2024 года, в Москве требуются актеры массовых сцен.

Сериал режиссера Жоры Крыжовникова вышел в онлайн-кинотеатрах Start и Wink 9 ноября. Главные роли исполнили Иван Янковский, Сергей Бурунов, Леон Кемстач, Рузиль Минекаев, Никита Кологривый и другие.

Проект рассказывает о том, как перестройка уже шагнула на улицы больших и малых городов. Пока родители борются за выживание, брошенные всеми дети сбиваются в уличные стаи и "бьются за асфальт". Среди всеобщей нищеты - понятные правила жизни, поддержка и слово пацана, которое сильнее клятвы. По сюжету главный герой, 14-летний мальчик из интеллигентной семьи Андрей, регулярно сталкивается с давлением уличных подростков. Чтобы защитить себя, он заводит дружбу с пацанами. Один из них - ровесник Марат - по стечению обстоятельств становится проводником Андрея в мир улиц и пацанских группировок.