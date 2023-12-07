В Петербурге начали прием заявок на конкурсы в рамках фестиваля "День Римского-Корсакова"

Мероприятие пройдет с 15 по 18 марта 2024 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 декабря. /ТАСС/. Хоровой и вокальный конкурсы пройдут в России в рамках Фестиваля "День Римского-Корсакова", посвященного 180-летию со дня рождения композитора (1844-1908). Оргкомитет объявил о приеме заявок на участие в этих смотрах, финал которых пройдет в Петербурге в марте будущего года, сообщила пресс-служба Музея театрального и музыкального искусства (в его состав входит Мемориальный музей-квартира композитора).

"К участию в хоровом конкурсе приглашаются детские любительские хоры при музыкальных школах, вокальных студиях, дворцах культуры, профессиональные коллективы специальных учебных заведений и вузов, а также независимые хоры. К вокальному конкурсу допускаются учащиеся специальных учебных заведений и студенты вузов. Обязательное условие первого тура обоих конкурсов - исполнение произведения Николая Римского-Корсакова", - рассказали в пресс-службе. Жюри этих смотров возглавят соответственно заслуженный артист России, художественный руководитель Концертного хора Санкт-Петербурга и директор Хорового училища имени Михаила Глинки Владимир Беглецов и заслуженная артистка России, преподаватель музыкального училища и консерватории имени Римского-Корсакова Галина Сидоренко.

Международный фестиваль "День Римского-Корсакова" пройдет в Петербурге с 15 по 18 марта 2024 года. Фестиваль организован Фондом развития Музея театрального и музыкального искусства при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и призван привлечь широкое внимание к имени композитора, направлен на популяризацию его наследия, исполнение редко звучащих произведений.

Как сообщили в пресс-службе, для реализации этого проекта музей объединил усилия театров, музеев, филармоний, учебных заведений по всей России. Более 100 мероприятий пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Екатеринбурге, Йошкар-Оле, Магнитогорске, Нижнем Новгороде, Пскове, Саратове, Астрахани, Кирове, Петрозаводске, Краснодаре, Кисловодске, Туве, Хабаровске, Казани, Самаре, Владивостоке. К участию в фестивале присоединится и Большой театр Беларуси, где в эти дни можно будет послушать оперы классика русской музыки.

Уроженец Тихвина Римский-Корсаков - композитор, педагог, дирижер, общественный деятель, музыкальный критик, член "Могучей кучки". В его творческом наследии - 15 опер, 3 симфонии, симфонические произведения, инструментальные концерты, кантаты, камерно-инструментальная, вокальная и духовная музыка.