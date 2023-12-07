Музей музыки представит выставку ко Дню Героев Отечества

Она откроется 9 декабря

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Российский национальный музей музыки (РНММ) представит выставку "Песнь Героям Отечества", которая откроется 9 декабря, в День Героев Отечества. Большинство из экспонатов будут представлены впервые, сообщила пресс-служба РНММ.

9 декабря ежегодно в РФ отмечается День Героев Отечества. В этот день чествуют Героев Советского Союза и России, кавалеров орденов Славы и Святого Георгия. Дата приурочена к празднику Российской империи - Дню Георгиевских кавалеров, который отмечался с 1769 года до 1917 года.

"Выставка рассказывает об эпохальных исторических событиях и людях, самоотверженно и мужественно защищавших Родину. Героизм и воинская храбрость в полной мере были проявлены во время Отечественной войны 1812 года, Первой мировой 1914-1918 годов, Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, Афганской войны 1979-1989 и в настоящее время - в период проведения специальной военной операции, - говорится в сообщении. - Одна из форм сохранения памяти о событиях военных лет - музыкальные произведения, посвященные этим событиям". Отмечается, что часть выставки составят материалы, переданные Союзом композиторов Евразии, "чья деятельность сегодня напрямую связана с возрождением традиций российской музыкальной культуры и духовных ценностей в новых регионах РФ, а также в зоне проведения специальной военной операции".

По словам генерального директора РНММ Михаила Брызгалова, важно представлять темы патриотизма и любви к Родине. "Выставка рассказывает о роли музыки, которая всегда звучала и звучит на полях сражений и в минуты отдыха, вдохновляя защитников Отечества", - сказал он.

Как рассказали в пресс-службе, в основе выставочного ряда выставки - фотографии, авторские рукописи, нотные издания, музыкальные инструменты, грампластинки, фондовые аудиозаписи, видеозаписи, а также воинские награды. Отмечается, что большинство из экспонатов будут представлены впервые. "Вниманию посетителей предлагаются: концертные костюмы певицы К. Шульженко, Ф. Модеме и группы "Катюша"; награда - Георгиевский крест 4-й степени, принадлежавший русскому солдату, который завещал его русскому оперному басу Ф. Шаляпину; саратовская гармоника, принадлежавшая С. Максакову (аккомпаниатору певицы Л. Руслановой), гитара музыканта и дирижера Л. Утесова, мотоцикл периода Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.

Выставка откроется для посетителей с 9 декабря и продлится по 28 февраля 2024 года.