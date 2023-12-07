"Союзмультфильм" выпустит куклы с самыми популярными принцессами киностудии

Также на Новый год выйдет короткометражка, посвященная героиням

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Киностудия "Союзмультфильм" в честь выхода новогодней короткометражки "Принцессы: сказочная песня" выпустит куклы в виде шести самых известных сказочных принцесс киностудии, сообщила председатель совета директоров "Союзмультфильма" Юлиана Слащева.

"Союзмультфильм" на этот Новый год выпустит новогодний спешл. Это короткометражка на семь минут, посвященная принцессам "Союзмультфильма", где мы впервые, наконец-то, соберем шесть принцесс "Союзмультфильма". Вообще у нас их 40 - это в три раза больше принцесс, чем у "Дисней". Но мы возьмем шесть из тех, кого мы знаем и любим, объединим их в одном коротком мультфильме для того, чтобы потом делать из этого кукол, наших российских кукол, которые будут сильные, красивые, к ним будет много нарядов и аксессуаров", - сказала она на пресс-конференции в ТАСС, посвященной результатам работы ежегодного Конгресса индустрии детских товаров.

В мультфильм "Принцессы: сказочная песня" вошли самые знаменитые принцессы и царевны из разных проектов киностудии: Принцесса из "Бременских музыкантов", Забава, Дюймовочка, Золушка, Ужасная-Прекрасная Принцесса и Шамаханская царица.

Говоря о том, что будет пробуждать интерес к детским игрушкам дальше, Слащева отметила, что 1 января в кинотеатрах выйдет фильм "Бременские музыканты", с героями которых также в дальнейшем будут реализовываться детские товары. "Я думаю, что это будет не столько плюш, сколько пластик. Такие коллекционные пластиковые игрушки, которые хорошо получаются с персонажами "Бременских музыкантов", хотя, может быть, что-то будет и в мягкой игрушке. В конце февраля выйдет полнометражный фильм "Летучий корабль". <...> Мы думаем, что это тоже подстегнет историю", - сказала она.

Касаясь темы авторского права и незаконного использования популярных анимационных образов компаниями, председатель совета директоров "Союзмультфильма" отметила, что за последние семь лет киностудия выиграла 1,7 тыс. дел.

"Мы говорим о том, что нам нужно работать по борьбе с нарушителями, и это очень большая юридическая работа, "Союзмультфильм" ее постоянно проводит. Надо сказать, что в большей части суды встают на сторону студии, это стало уже прецедентной практикой. <...> Это очень важно, потому что это формирует правовое поле и помогает ему дальше совершенствоваться", - заключила Слащева.