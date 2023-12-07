Воробьев присвоил Михалкову звание "Почетный гражданин Московской области"

Церемония прошла в Российском фонде культуры

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Губернатор Московской области Андрей Воробьев присвоил звание "Почетный гражданин Московской области" кинорежиссеру и актеру Никите Михалкову. Церемония состоялась в Российском фонде культуры, президентом которого является Михалков, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

"Никита Сергеевич, ваша семья, ваш род живет в Подмосковье. И вы делаете добрые дела, о которых, как, наверное, это и должно быть, многие не знают. Есть такое понятие - не место красит человека, а человек место. Мне кажется, вы так говорите, так живете, что украшаете любое место - и сегодня в качестве преподавателя, и режиссер, и актер вы запоминающийся, которого мы очень любим. Но самое главное - вы человек с большой буквы. Для меня огромная честь, что я сегодня в этой творческой среде имею возможность вручить вам награду - звание "Почетного гражданина Московской области". Области, которую вы очень любите, как и всю нашу большую страну", - привели в материале слова Воробьева, которые он произнес во время торжественного мероприятия.

В пресс-службе рассказали, что церемония прошла в Российском фонде культуры. На мероприятии присутствовали преподаватели и студенты Академии кинематографического и театрального искусства Никиты Михалкова.

Отмечается, что уже более 20 лет при поддержке Союза кинематографистов России, возглавляемого Михалковым, ежегодно в Подмосковье проводится Международный фестиваль Krasnogorski. С 2004 года под кураторством Михалкова Волоколамском округе проводится военно-патриотический фестиваль "Волоколамский рубеж". Также выдающийся режиссер является одним из инициаторов создания ежегодного кинофестиваля им. В. Тихонова "17 мгновений..." в Павловском Посаде.

"Звание почетного гражданина Московской области - это очень дорогая награда. Я бесконечно благодарен руководству Подмосковья и лично Андрею Юрьевичу Воробьеву, с которым мы давно дружим. Я чувствую, что люди, живущие в области, ценят его вклад в развитие этого замечательного края. Есть идея, чтобы в Московской области подумали о возможности создания школьных театров. Чтобы это были не просто самодеятельные площадки. Эта идея пришла нашему центру театра и кино, и даже уже нашлись заинтересованные люди, готовые принять в этом участие на профессиональном уровне. Ведь важно приобщать детей через театр, русскую классику к изучению истории увлекательным, творческим и креативным способом. Если бы Московская область начала реализовывать эту идею, убежден, что она стала бы важной частью государственной программы", - процитировали в материале Михалкова.