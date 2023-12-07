В Узбекистане выступит Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Гергиева

Выступление состоится 14 декабря

ТАШКЕНТ, 7 декабря. /ТАСС/. Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева 14 декабря выступит во дворце международных форумов "Узбекистан" в Ташкенте на церемонии закрытия проекта "Русские сезоны", который в 2023 году впервые проходит в Узбекистане. Об этом сообщила пресс-служба проекта.

"На церемонии закрытия выступит Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением народного артиста РФ Валерия Гергиева при участии лауреатов XVII Международного конкурса им. П. И. Чайковского. Прозвучат сочинения Петра Чайковского, Родиона Щедрина, Жоржа Бизе и других прославленных композиторов, чьи оперы и концерты вошли в золотой фонд мирового репертуара", - говорится в сообщении.

"Русские сезоны" открылись в Узбекистане в мае спектаклем "12" Центра театра и кино под руководством Никиты Михалкова на сцене Государственного академического Большого театра имени Алишера Навои. Затем в городах республики прошло 39 различных мероприятий, в том числе выставка Российского национального музея музыки "Рахманинов и Шаляпин. Параллели и пересечения", мастер-классы педагогов ГИТИСа и ВГИКа, концерт заслуженного артиста России, лауреата международных конкурсов Ильдара Абдразакова, гастроли Государственного академического центрального театра кукол имени Образцова и театра "Сатирикон", лекции и показы мультфильмов студии "Союзмультфильм", серия концертов народной артистки России и Республики Абхазии Хиблы Герзмава, камерного ансамбля "Солисты Москвы" под управлением народного артиста СССР Юрия Башмета.

Международный проект "Русские сезоны" по представлению русской культуры ежегодно проводится за рубежом. "Русские сезоны" включают в себя концерты классической музыки и театральные постановки, фестивали кинематографистов, художественные выставки и просветительские проекты. Всего за время существования "Русские сезоны" посетили более 13 миллионов зрителей.