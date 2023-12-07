В Брянске открылась выставка, посвященная 145-летию со дня рождения князя Михаила Романова

В экспозицию вошли предметы мебели, сходные с теми, что были в усадьбе Романовых в поселке Локоть

ТАСС, 7 декабря. Выставка, посвященная 145-летию со дня рождения князя Михаила Романова, открылась в Брянском государственном краеведческом музее. В экспозицию вошли предметы мебели, сходные с теми, что были в усадьбе Романовых в поселке Локоть, картины и иконы, а также форма воина "Дикой дивизии", рассказала ТАСС старший научный сотрудник музея Дарья Толкачева.

"Из экспонатов множество всего представлено. В первую очередь, это различная мебель: диван с резьбой конца XIX - начала XX века, банкетка, столы, стулья и многое другое. Много бронзы, картины, которые очень любил сам Михаил Александрович. Также представлен интерьер кабинета великого князя в здании усадьбы в поселке Локоть", - поделилась собеседница агентства.

Михаил Александрович командовал Кавказской туземной конной дивизией, также известной как "Дикая дивизия", которая была одной из самых грозных в императорской армии России во время Первой мировой войны.

По словам Толкачевой, на выставке представлен костюм воина "Дикой дивизии". "В экспозиции присутствуют журналы, иконы, благотворительные почтовые марки 1914 года, устав Карачевского общества правильной охоты, банкноты конца XIX века, ордена Александра III и Николая II", - сообщила старший научный сотрудник музея.

Выставка будет работать в Брянском государственном краеведческом музее до конца января 2024 года.

Усадьба Романовых расположена в 75 км от Брянска в центре села Локоть, административного центра Брасовского района. Ранее она принадлежала роду графов Апраксиных, была выкуплена Удельным ведомством Министерства императорского двора для великого князя Георгия Александровича Романова, а после его смерти в 1899 году перешла к великому князю Михаилу Александровичу, родному брату императора Николая II.