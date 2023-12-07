Лучшим режиссером фестиваля "Зимний" стал Николай Корякин за фильм "Тимир"

Якутские режиссеры второй год подряд побеждают в этой номинации

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Лучшим режиссером на втором российском открытом фестивале авторского кино "Зимний" стал Николай Корякин (Айдын Ате) из Якутии, снявшего фильм "Тимир", передает корреспондент ТАСС с торжественной церемонии закрытия в кинотеатре "Художественный".

"Все голосование жюри было единогласным. <…> После этого фильма мы все испытали душевную благость, а это очень редко бывает. <…> Приз за лучшую режиссуру вручается режиссеру фильма "Тимир" Николаю Корякину", - сказала председатель жюри, продюсер Софья Митрофанова.

Якутские режиссеры второй год подряд побеждают в номинации "Лучший режиссер". В прошлом году приз за лучшую режиссуру получил Степан Бурнашев.

По сюжету фильма мальчик по имени Тимир теряет мать. Отдел опеки и попечительства находит родного отца мальчика и направляет его к нему в деревню, чтобы Тимир не попал в детдом. В деревне Тимир ни с кем не находит общего языка - не получается наладить контакт с отцом, а в школе начинают над ним издеваться. В один день он встречает таинственного незнакомца, который оказывается духом, застрявшим между двух миров.

Награды за лучший сценарий на кинофестивале удостоена Татьяна Загдай за фильм "Танцуй, селедка". Приз за лучшее визуальное решение присудили оператору Алексею Зайкову - оператору фильма "110". Специальный приз жюри с формулировкой "За рассуждение на сложную тему" получила картина "Белой дороги" Эллы Манжеевой.

Второй открытый российский фестиваль авторского кино "Зимний" проходил в столице с 1 по 7 декабря. ТАСС - информационный партнер кинофестиваля.