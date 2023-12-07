Создатели сериалов "Триггер", "Шифр" и "Шаляпин" получили премию ТЭФИ-2023

Церемония вручения в номинациях категории "Развлекательное вещание, сериалы" проходит в Государственном академическом Малом театре России

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Шоураннер и автор идеи сериала "Триггер" Александра Ремизова и автор сценария Андрей Золотарев получили национальную телевизионную премию ТЭФИ в номинации "Сценарист сериала". За режиссуру сериала "Шифр" наградили Веру Сторожеву, а за продюсирование сериала "Шаляпин" - Екатерину Жукову, передает корреспондент ТАСС.

Церемония вручения ТЭФИ в номинациях категории "Развлекательное вещание, сериалы" проходит в Государственном академическом Малом театре России.

Сериал "Триггер" рассказывает о психологе Артеме Стрелецком - стороннике шоковой терапии. Он постоянно провоцирует клиентов и намеренно выталкивает из зоны комфорта, чтобы решить их проблемы. В продолжении проекта Стрелецкий решает выйти из клиники, где провел больше года, восстанавливаясь после событий первого сезона, когда узнает о гибели близкого человека. На Первом канале сериал вышел 17 октября.

В номинации "Режиссер сериала" приз у Веры Сторожевой за ретро-детектив об участии бывших разведчиц в расследованиях Московского уголовного розыска "Шифр". Первый сезон ретро-детектива прошел в эфире Первого канала в 2019 году, второй сезон снимался во время пандемии и вышел в 2021 году, а третий - в 2022 году.

Лучшим продюсером сериала признали Екатерину Жукову за многосерийный фильм об оперном исполнителе Федоре Шаляпине, роль которого сыграл актер Александр Горбатов. В фильме также снимались Юлия Снигирь, Мария Смольникова, Александр Яценко, Федор Добронравов, Ирина Пегова, Роман Мадянов, Федор Лавров, Ян Цапник и другие. Премьера проекта состоялась к 150-летию Шаляпина в эфире телеканала "Россия".

Церемония награждения лауреатов премии ТЭФИ-2023 проходит в два этапа: 7 декабря в Государственном академическом Малом театре России, а также 8 декабря в отеле "Марриотт империал плаза".

ТАСС - генеральный информационный партнер премии.

О премии ТЭФИ

Национальная телевизионная премия ТЭФИ была учреждена Академией российского телевидения 21 декабря 1994 года. Победителям вручают бронзового "Орфея" работы Эрнста Неизвестного.

Цель премии ТЭФИ - установление профессиональных ориентиров в сфере журналистики, направленных на благо интересов общества, содействие повышению просветительской и культурной функции российских СМИ, а также выявлению ярких и талантливых проектов.