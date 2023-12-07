Юрий Стоянов и Мариэтта Цигаль-Полищук получили ТЭФИ

Цигаль-Полищук отмечена за главную роль в биографической драме "Раневская", Стоянов - за роль в проекте "Гости из прошлого"

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Победителем национальной телевизионной премии ТЭФИ в номинации "Актриса исторического сериала" стала актриса Мариэтта Цигаль-Полищук, сыгравшая главную роль в биографической драме "Раневская". Лучшим актером комедийного сериала стал Юрий Стоянов, передает корреспондент ТАСС.

Церемония вручения ТЭФИ в номинациях категории "Развлекательное вещание, сериалы" проходит в Государственном академическом Малом театре России.

"Это невероятное актерское счастье и удача - такая роль, такого колоссального масштаба и такой длины, во всю человеческую жизнь, да еще и такого человека. <…> Спасибо большое маме, папе и семье - как там принято говорить? Очень надеюсь, что если в мире существует такое пространство, из которого мама может это увидеть, то Любовь Григорьевна это где-то видит и ей не стыдно", - призналась Цигаль-Полищук.

Многосерийный проект о народной артистке СССР Фаине Раневской также получил приз в номинации "Исторический сериал". Сериал режиссера Дмитрия Петруня охватывает важные периоды жизни актрисы - от юности Фанни Фельдман в Таганроге и переезда в Москву вопреки желанию семьи до всесоюзной славы Фаины Раневской. Фильм также рассказывает об артистке уже в зрелом возрасте. Вместе с Цигаль-Полищук в проекте также снялись Константин Лавроненко, Александр Домогаров, Полина Кутепова, Ирина Гринева и Семен Стругачев.

Награды лучшим

Лучшим актером исторического сериала стал Андрей Смоляков, награду ему вручили за роль в сериале "Топор. 1945. Кенигсберг", который вышел на НТВ в 2023 году.

Народный артист России Юрий Стоянов получил ТЭФИ как актер комедийного сериала за роль в проекте "Гости из прошлого", который вышел на СТС. "Это мой пятый "Орфей", который легче предыдущих четырех. Потому что его сердце вырвал Лагашкин, а душу забрал Антон Хабаров (оба актера также были номинированы в этой категории - прим. ТАСС). Так и будем считать, что это приз на троих", - процитировали со сцены слова Стоянова.

В номинации "Актриса комедийного сериала" наградили Елену Подкаминскую за роль в проекте "Жена олигарха", который вышел на канале СТС. Лучшим комедийным сериалом признали "Ивановы-Ивановы" на том же канале.

Церемония награждения лауреатов премии ТЭФИ - 2023 проходит в два этапа: 7 декабря в Государственном академическом Малом театре России, а также 8 декабря в отеле "Марриотт Империал Плаза".

ТАСС - генеральный информационный партнер премии.

О премии ТЭФИ

Национальная телевизионная премия ТЭФИ была учреждена Академией Российского телевидения 21 декабря 1994 года. Победителям вручают бронзового "Орфея" работы Эрнста Неизвестного.

Цель премии ТЭФИ - установление профессиональных ориентиров в сфере журналистики, направленных на благо интересов общества, содействие повышению просветительской и культурной функции российских СМИ, а также выявлению ярких и талантливых проектов.