Сергей Пускепалис и Евгения Брик получили премию ТЭФИ посмертно

Артистов удостоили наград в номинациях "Актер детективного сериала" и "Актриса драматического сериала"

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Актеры Евгения Брик и Сергей Пускепалис получили национальную телевизионную премию ТЭФИ. Церемония вручения ТЭФИ в номинациях категории "Развлекательное вещание, сериалы" проходит в Государственном академическом Малом театре России, передает корреспондент ТАСС.

Сергей Пускепалис, погибший 20 сентября 2022 года в ДТП под Ярославлем, получил награду в номинации "Актер детективного сериала" за роль в ретро-детективе об участии бывших разведчиц в расследованиях Московского уголовного розыска "Шифр". Первый сезон проекта вышел в эфире Первого канала в 2019 году, второй сезон снимался во время пандемии и вышел в 2021 году, а третий - в 2022 году.

Евгения Брик стала лауреатом ТЭФИ в номинации "Актриса драматического сериала" за роль в проекте Первого канала "Никто не узнает". Актриса умерла в возрасте 41 года в 2022 году после тяжелой болезни.

Лучшим детективным сериалом на ТЭФИ признали "Мосгаз. Дело № 8: Западня", который вышел на Первом канале, а лучшей актрисой детективного сериала стала Виктория Исакова за проект "Заключение", также вышедший в эфире Первого.

В номинации "Драматический сериал" награда у сериала "Триггер" (Первый канал), а исполнитель главной роли проекта - Максим Матвеев - стал лучшим актером драматического сериала, также за роль в "Триггере". Сериал "Топор. 1945. Кенигсберг", который вышел на НТВ в 2023 году, получил награду в номинации "Телефильм или мини-сериал" (до четырех серий).

Церемония награждения лауреатов премии ТЭФИ - 2023 проходит в два этапа: 7 декабря в Государственном академическом Малом театре России, а также 8 декабря в отеле "Марриотт Империал Плаза". ТАСС - генеральный информационный партнер премии.