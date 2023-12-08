7 декабря, 21:30
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Что известно о лауреатах премии ТЭФИ-2023

Вячеслав Прокофьев/ ТАСС
© Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

В Москве прошла церемония вручения национальной телевизионной премии ТЭФИ. В четверг объявили победителей в номинациях категории "Развлекательное вещание, сериалы".

ТАСС публикует список победителей премии:

  • дневное развлекательное ток-шоу - "Мой герой. Виктор Сухоруков", ТВ Центр;
  • развлекательное ток-шоу выходного дня - "Секрет на миллион", НТВ;
  • развлекательное шоу прайм-тайм - Comedy Club, ТНТ;
  • юмористическая программа - "Уральские пельмени", СТС;
  • программа о путешествиях - "Неизвестные маршруты России", "Россия-Культура";
  • просветительская программа - "Чудо техники с Сергеем Малоземовым", НТВ;
  • программа для детей - "Умники и умницы", Первый канал;
  • утренняя ежедневная программа - "Доброе утро", Первый канал;
  • ведущий развлекательного ток-шоу - Николай Цискаридзе, "Сегодня вечером", Первый канал;
  • развлекательное шоу талантов прайм-тайма - "Голос. Дети", Первый канал;
  • ведущий развлекательного шоу прайм-тайма - Яна Чурикова, "Голос", Первый канал;
  • телеигра/телевикторина - "Сто к одному", СТС;
  • программа "Образ жизни" - "Дачный ответ", НТВ;
  • реалити-шоу - "Большой побег", СТС;
  • телефильм или мини-сериал до четырех серий - "Топор. 1945. Кенигсберг", НТВ;
  • сценарист сериала - Александр Ремизов, Андрей Золотарев, "Триггер-2", Первый канал;
  • режиссер сериала - Вера Сторожева, "Шифр", новые серии, Первый канал;
  • продюсер сериала - Екатерина Жукова, Антон Златопольский, Мария Ушакова, "Шаляпин", Россия-1;
  • исторический сериал - "Раневская", Первый канал;
  • актер исторического сериала - Андрей Смоляков, "Топор. 1945. Кенигсберг", НТВ;
  • актриса исторического сериала - Мариэтта Цигаль-Полищук, Первый канал;
  • детективный сериал - "Мосгаз. Дело №8: западня", Первый канал;
  • актер детективного сериала - Сергей Пускепалис, "Шифр. Новые серии. Посмертно", Первый канал;
  • актриса детективного сериала - Виктория Исакова, "Заключение", Первый канал;
  • комедийный сериал - "Ивановы-Ивановы", СТС;
  • актер комедийного сериала - Юрий Стоянов, "Гости из прошлого", СТС;
  • актриса комедийного сериала - Елена Подкаминская, "Жена олигарха", СТС;
  • драматический сериал - "Триггер-2", Первый канал;
  • актер драматического сериала - Максим Матвеев, "Триггер-2", Первый канал;
  • актриса драматического сериала - Евгения Брик, "Никто не узнает. Посмертно", Первый канал;
  • телевизионные программы - Что? Где? Когда?, Первый канал.

Церемония награждения лауреатов премии ТЭФИ-2023 проходит в два этапа: 7 декабря в Государственном академическом Малом театре России, а также 8 декабря в отеле "Марриотт империал плаза". В пятницу будут объявлены премии в номинациях категории "Информационное и общественно-политическое вещание".

ТАСС - генеральный информационный партнер премии.

О премии ТЭФИ

Национальную телевизионную премию ТЭФИ учредила Академия российского телевидения 21 декабря 1994 года. Победителям вручают бронзового "Орфея" работы Эрнста Неизвестного.

Цель премии ТЭФИ - установление профессиональных ориентиров в сфере журналистики, направленных на благо интересов общества, содействие повышению просветительской и культурной функции российских СМИ, а также выявлению талантливых проектов. 

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