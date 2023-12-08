Что известно о лауреатах премии ТЭФИ-2023

В Москве прошла церемония вручения национальной телевизионной премии ТЭФИ. В четверг объявили победителей в номинациях категории "Развлекательное вещание, сериалы".

ТАСС публикует список победителей премии:

дневное развлекательное ток-шоу - "Мой герой. Виктор Сухоруков", ТВ Центр;

развлекательное ток-шоу выходного дня - "Секрет на миллион", НТВ;

развлекательное шоу прайм-тайм - Comedy Club, ТНТ;

юмористическая программа - "Уральские пельмени", СТС;

программа о путешествиях - "Неизвестные маршруты России", "Россия-Культура";

просветительская программа - "Чудо техники с Сергеем Малоземовым", НТВ;

программа для детей - "Умники и умницы", Первый канал;

утренняя ежедневная программа - "Доброе утро", Первый канал;

ведущий развлекательного ток-шоу - Николай Цискаридзе, "Сегодня вечером", Первый канал;

развлекательное шоу талантов прайм-тайма - "Голос. Дети", Первый канал;

ведущий развлекательного шоу прайм-тайма - Яна Чурикова, "Голос", Первый канал;

телеигра/телевикторина - "Сто к одному", СТС;

программа "Образ жизни" - "Дачный ответ", НТВ;

реалити-шоу - "Большой побег", СТС;

телефильм или мини-сериал до четырех серий - "Топор. 1945. Кенигсберг", НТВ;

сценарист сериала - Александр Ремизов, Андрей Золотарев, "Триггер-2", Первый канал;

режиссер сериала - Вера Сторожева, "Шифр", новые серии, Первый канал;

продюсер сериала - Екатерина Жукова, Антон Златопольский, Мария Ушакова, "Шаляпин", Россия-1;

исторический сериал - "Раневская", Первый канал;

актер исторического сериала - Андрей Смоляков, "Топор. 1945. Кенигсберг", НТВ;

актриса исторического сериала - Мариэтта Цигаль-Полищук, Первый канал;

детективный сериал - "Мосгаз. Дело №8: западня", Первый канал;

актер детективного сериала - Сергей Пускепалис, "Шифр. Новые серии. Посмертно", Первый канал;

актриса детективного сериала - Виктория Исакова, "Заключение", Первый канал;

комедийный сериал - "Ивановы-Ивановы", СТС;

актер комедийного сериала - Юрий Стоянов, "Гости из прошлого", СТС;

актриса комедийного сериала - Елена Подкаминская, "Жена олигарха", СТС;

драматический сериал - "Триггер-2", Первый канал;

актер драматического сериала - Максим Матвеев, "Триггер-2", Первый канал;

актриса драматического сериала - Евгения Брик, "Никто не узнает. Посмертно", Первый канал;

телевизионные программы - Что? Где? Когда?, Первый канал.

Церемония награждения лауреатов премии ТЭФИ-2023 проходит в два этапа: 7 декабря в Государственном академическом Малом театре России, а также 8 декабря в отеле "Марриотт империал плаза". В пятницу будут объявлены премии в номинациях категории "Информационное и общественно-политическое вещание".

ТАСС - генеральный информационный партнер премии.

О премии ТЭФИ

Национальную телевизионную премию ТЭФИ учредила Академия российского телевидения 21 декабря 1994 года. Победителям вручают бронзового "Орфея" работы Эрнста Неизвестного.

Цель премии ТЭФИ - установление профессиональных ориентиров в сфере журналистики, направленных на благо интересов общества, содействие повышению просветительской и культурной функции российских СМИ, а также выявлению талантливых проектов.