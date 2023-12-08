В Алтайском крае намерены создать лабораторию для исследования картин XX века

Ее планируют открыть весной 2024 года на базе вуза

БАРНАУЛ, 8 декабря. /ТАСС/. Первая в Сибири научно-исследовательская лаборатория по экспертизе произведений изобразительного искусства XX века откроется весной 2024 года в Алтайском крае. Об этом ТАСС сообщила руководитель проекта, заведующая кафедрой искусств Института гуманитарных наук Алтайского государственного университета (АлтГУ) Ирина Черняева.

"Это первая лаборатория в Алтайском крае. Более того, мы проводили анализ, результаты которого показали, что учреждение будет первым в Сибири, размещенным на площадке учебного заведения. Запустить проект мы планируем в 2024 году, финансирование будет получено в феврале того же года, сразу после этого лаборатория будет открыта. Это примерно март-апрель", - сказала она, уточнив, что лабораторию создадут на базе АлтГУ.

Черняева отметила, что проект "Технологические особенности произведений живописи ХХ века: комплексный анализ", благодаря которому будет создана лаборатория, получил грант от Российского научного фонда в размере 1,5 млн рублей. Большую часть этих средств планируется направить на закупку оборудования. Предполагается, что лаборатория в основном будет исследовать работы в жанрах сурового реализма, героико-патриотического реализма, бытовом и пейзажном.

"Когда мы создадим базу данных по результатам оптико-физических исследований, мы сможем взаимодействовать с другими учебными заведениями и регионами, <...> исследовать произведения, в том числе и художников из других регионов. Пока мы основываемся на коллекциях сибирских художников", - добавила Черняева.

По ее словам, в числе первых картин, которые планируется исследовать, - работы Г.Ф. Борунова "Шелаболиха на Оби", М.Я. Будкеева "Пазырыкские курганы", М.Д. Ковешниковой "К обеду комбайнеров". Результаты анализов планируется обнародовать в монографии и научных статьях. Комплексный анализ позволит решить многие задачи в дальнейшей реставрации картин, определить необходимые условия хранения, экспонирования, что увеличит срок существования произведений искусств в первозданном виде.

Проект разработан в рамках научной школы доктора искусствоведения, профессора Ларисы Нехвядович "Искусство России и стран Центральной Азии". Научная проблема, на решение которой направлен проект, заключается в накоплении и систематизации данных о материалах живописи для помощи в реставрации, хранении, экспонировании и атрибуции живописных памятников XX века.