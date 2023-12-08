Экземпляр уничтоженных цензурой "Бесов" Достоевского ушел с молотка за 2,2 млн рублей

Торги состоялись в рамках аукциона "Литфонд"

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Один из экземпляров уничтоженной советской цензурой книги Федора Достоевского "Бесы" продан за 2,2 млн рублей на торгах аукционного дома "Литфонд". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе аукционного дома.

"Экземпляр книги "Бесы" Достоевского продан за 2,2 млн рублей", - сказали в пресс-службе.

На торги также выставлялось библиофильское издание "Мертвых душ" Николая Гоголя 1948 года с иллюстрациями и подписью Марка Шагала. Оно ушло с молотка за 700 тыс. рублей.

Впервые на российских аукционах был также представлен автограф Николая Гоголя, подтвержденный заключением специалистов Пушкинского дома. Автограф оставлен на странице с публикацией статьи "Об "Одиссее", переводимой Жуковским (из письма Гоголя к Языкову)" в журнале "Москвитянин". Стартовая цена раритета составила 18 млн рублей. Покупателя на него пока не нашлось.