Хороший отец, великий писатель и трудоголик: воспоминания сына Чингиза Айтматова

Из-под пера Чингиза Айтматова вышли десятки повестей и романов на русском и киргизском языках, в том числе "Первый учитель", "Джамиля", "Плаха", "Белый пароход", "Пегий пес, бегущий краем моря". Его произведения переведены на 176 языков мира, а общий тираж изданных за рубежом книг Айтматова составляет около 80 млн экземпляров. Сын писателя, президент ОО "Международного Иссык-Кульского форума имени Ч. Айтматова" Аскар Айтматов поделился в беседе с корреспондентом ТАСС своими воспоминаниями об отце, его работе, трудностях, с которыми он столкнулся на пути становления, и интересных моментах из жизни.

"В начале карьеры в Кыргызстане его никто не считал великим писателем. Не хотели признавать, даже, наоборот, всячески критиковали, ругали, полоскали. Среда просто у нас такая: творческая интеллигенция всегда склонна к критике. Особенно доставалось за "Джамилю" (повесть, изданная в 1958 году и принесшая мировую известность Чингизу Айтматову — прим. ТАСС). Были заседания, совещания Союза писателей республики на тему, как вообще можно такое писать?!" — вспоминает Аскар Чингизович.

По его словам, отдел пропаганды и агитации ЦК Компартии Киргизии обратил внимание — в плохом смысле этого слова — на творчество отца несколько позже, в 1970-е годы, когда он начал заниматься новой редакцией известного киргизского эпоса "Манас". "Это была совсем не шутка. Отца обвиняли в национализме, пантюркизме, панисламизме. В то время это были очень серьезные обвинения. Но все, к счастью, обошлось", — говорит сын.

День и ночь

Карьера писателя начиналась на животноводческой ферме. Сначала он жил в расположенном в предгорьях южном пригороде Бишкека Чон-Арыке. Он работал на местной Выставке достижений народного хозяйства. "Там была экспериментальная ферма, на которой он трудился по специальности, поскольку у него было зоотехническое образование", — рассказывает собеседник.

© И.Дронов/ ТАСС

Айтматову пришлось приложить очень много усилий, прежде чем к нему пришли слава и уважение. "Наряду с писательской работой у него была масса других общественных дел. Ему хронически не хватало времени, приходилось трудиться по ночам. Мое самое яркое воспоминание раннего детства, связанное с отцом: просыпаюсь утром, чтобы идти в детский садик, а он еще сидит, работает. Он начинал писать, когда мама укладывала меня спать", — рассказывает сын. Долго работать в таком темпе было, конечно, очень сложно, здоровья не хватало, поэтому приходилось более рационально организовывать свой день.

Сказки на ходу

Айтматов был добрым и внимательным человеком, очень "мягким, даже иногда чересчур". "Он был хорошим отцом. Много сделал для того, чтобы мое воспитание направить в нужном направлении", — признается сын. Писатель, вспоминает Аскар Чингизович, буквально на ходу придумывал сказки, чтобы мотивировать к прогулкам. "Когда я родился, был крупным ребенком, очень толстым. Чтобы я похудел, отец много со мной гулял. Большого желания у меня делать это не было, но он придумал уловку: рассказывал каждый раз новую сказку со мной в качестве ее главного и положительного героя, совершавшего хорошие поступки. Эти сказки сочинялись на ходу, были простые и незатейливые, но хорошие, добрые и нравоучительные", — говорит Айтматов-младший.

Когда у него самого родилась дочь, он по примеру отца сам начал сочинять для нее сказки. Читал во время прогулок или убаюкивал перед сном. В этих сказках его дочь так же, как и он сам в детстве, всегда была главным действующим персонажем.

Дружба писателей

О том, что его отец — великий писатель, Аскар Айтматов осознал, лишь когда пошел в школу. "Мне это давали понять учителя, окружение, родственники, знакомые. Я видел отношение к отцу со стороны людей, и уже тогда можно было сделать вывод, что он узнаваем, почитаем. В то время люди еще не говорили, что он великий писатель, но что известный, уважаемый человек, уже чувствовалось", — делится воспоминаниями он.

© Владимир Савостьянов/ ТАСС

Примерно в 1960 году — Аскар Чингизович точно не помнит, поскольку был в то время еще очень маленьким, — в гости к писателю приехал казахский классик Мухтар Ауэзов, особенно известный по своему четырехтомному труду "Путь Абая". "В то время он был в зените своей славы. Отец пригласил его к нам в дом, было застолье, как мне потом рассказали. Когда Ауэзов уехал, меня положили на стул, на котором он сидел. Это чтобы я унаследовал его талант, способности и стал такой же известный", — смеется он.

Общался Чингиз Айтматов и с народным поэтом Дагестанской АССР Расулом Гамзатовым, который в начале 1970-х годов приезжал во Фрунзе (так до 1991 года назывался Бишкек), но домой к писателю не заходил. В то время они оба уже были довольно известные люди. Сохранились фотографии, на которых запечатлен их разговор в Ала-Арчинском ущелье, где они сидели на камнях и о чем-то беседовали, вспоминает сын Айтматова.

Несказанные слова

Чингиз Айтматов умер в 2008 году в возрасте 79 лет. Перед этим он долго болел. Аскар Чингизович признается, что у него накопилось много слов, которые он не успел сказать отцу.

"Для меня этот период — после того, как он в Казани заболел и его увезли в Нюрнберг на лечение, — был мучительным переосмыслением себя, своего отношения к отцу, — говорит Аскар Айтматов. — Не могу сказать, что я какие-то серьезные проступки в своей жизни совершал, которые бы его очень расстраивали. Но по мелочам много чего набежало. Очень сожалел, что в какие-то этапы его жизни был причиной его огорчений. Пока дети не повзрослеют и не поумнеют, они всегда успевают наломать дров. Здесь нет ничего нового — мудрость и понимание жизни приходят с годами".

Вадим Нешкумай