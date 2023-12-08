На Украине признали популярность сериала "Слова пацана", несмотря на запрет контента из РФ

Министерство культуры и информационной политики Украины потребовало прекратить его распространение и продвижение

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Министерство культуры и информационной политики Украины признало, что российский сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте" пользуется интересом на Украине и потребовало прекратить его распространение и продвижение.

Ведомство опубликовало на своем сайте заявление по поводу "сериала российского производства". Министерство не стало уточнять его название, однако, по данным издания "Обозреватель", речь идет о "Слове пацана". В Минкультуры признали, что, хотя видеосервисы РФ запрещены на Украине, сериал смотрят на "пиратских и российских ресурсах, что является незаконными действиями". В заявлении также идет речь о блогерах и лидерах общественного мнения, которые "продолжают продвижение вражеского контента".

"Подчеркиваем, что для информационной безопасности нашей страны важно прекратить распространение российского контента", - говорится в заявлении.

Пользователи украинских социальных сетей активно обсуждают сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте" на протяжении последних нескольких недель, о нем написали несколько блогеров с большим числом подписчиков.