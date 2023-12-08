Экранизация "Авиатора" Водолазкина будет готова осенью 2024 года

Режиссером фильма выступит Егор Кончаловский

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Съемки фильма "Авиатор" по одноименному роману писателя Евгения Водолазкина начнутся в конце январе 2024 года. Фильм будет готов осенью того же года, а музыку для него напишет Максим Фадеев, сообщила продюсер Юлия Перкуль.

"Мы сейчас готовы к съемкам, которые начинаются 23 января 2024 года. Это основной съемочный блок, который будет проходить в Санкт-Петербурге. Весь кастинг у нас собран и подтвержден. <...> К проекту примкнул Максим Фадеев, нам кажется, что это очень здорово, потому что он сделает для фильма отдельные оригинальные саундтреки. Фильм будет готов осенью 2024 года", - сказала Перкуль.

Проект представили на очной защите национальных фильмов Фонда кино в ТАСС. Режиссером фильма выступит Егор Кончаловский, авторы сценария - Олег Сироткин и Юрий Арабов.

Главные роли в картине исполнят Александр Горбатов, Константин Хабенский, Евгений Стычкин, Софья Эрнст, Илья Коробко и Антон Шагин.

"Это экранизация моего романа "Авиатор", мы попытались перенести основные идеи на киноязык с языка литературы. Поскольку то, что в прозе хорошо, необязательно хорошо в драматургических жанрах. Мне кажется, что мы преуспели общими усилиями. В основе сценарий Юрия Арабова", - сказал Водолазкин.

Роман "Авиатор" вышел в 2016 году, за него писатель получил премию "Большая книга".

Водолазкин - российский писатель и литературовед. Известен как автор романов "Лавр", "Авиатор", "Брисбен", "Чагин".